Bakan Akar: ”Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok.”

Bakan Akar: \u201dIrak parlamentosunun (yabanc\u0131 askerlerin topraklar\u0131ndan \u00e7\u0131kmas\u0131) ald\u0131\u011f\u0131 karar \u00e7er\u00e7evesinde resmi olarak gelen bir bilgi\/talep yok.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...T\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz