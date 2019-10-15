Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Irak Savunma Bakan\u0131 Necah Hasan Ali el-\u015eamari ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nBakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, iki bakan, Suriye ba\u015fta olmak \u00fczere savunma ve g\u00fcvenlik konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu.PARTNER \u015eimdi g\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor! \u0130\u015fte Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda son durumFark\u0131ndal\u0131k i\u00e7in g\u00f6zleri kapal\u0131 y\u00fcr\u00fcd\u00fcler
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