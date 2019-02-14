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Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya ve İran Zirvesi öncesi İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya geldiSoçi’de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye Zirvesi için Rusya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya gelerek, Suriye’deki son gelişmeleri bir defa daha ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya ve İran Zirvesi öncesi İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya geldi
Soçi’de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye Zirvesi için Rusya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya gelerek, Suriye’deki son gelişmeleri bir defa daha ele aldı. Görüşmede iki bakanın, devlet liderlerinin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkları görüştüğü öğrenildi.

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