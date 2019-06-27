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Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

AKAR: HAKLARIMIZIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIZ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AKAR: HAKLARIMIZIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemi ile F-35 savaş uçağı tedarikine ilişkin, "S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 programının yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 programına ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" dedi.
'KARŞILIKLI SAYGI VE DOSTLUĞA DAYALI İLİŞKİ BEKLİYORUZ'
Bakan Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinerek, "Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımıza umuyorum. F-35 uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO'nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir" diye konuştu.

Haber: ANKARA/DHA

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