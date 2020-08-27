Bakan Akar: Kabadayılık dönemi geçti, böyle bir şansınız yok

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları: Sözlerimin başında değerli izleyicilerimizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. İçine girdiğimiz hafta zafer haftamız bizim. En içten duygularla kutluyorum. Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu. Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir. Geçmiş yıllardaki yaklaşımlardan farklı bir noktaya getiriyor kuantum fiziği. Hem askeri anlamda, hem diplomatik anlamda. Dostluk, düşmanlık muğlak bir hale geldi. Hibrit harekat, vekalet savaşları... Savaşta mıyız değil miyiz, çok değişik bir noktaya getirdi bizleri. Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Hak için,adalet için, barış için ve insanların rahatı ve huzuru için gayretlerimizi gösteriyoruz.

Yaptığımız mücadelede de hakkımızı koruma kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Çok şükür, bizim aldığımız çok katı tedbirlerle KOVİD'le ilgili bir hadise görülmedi. Ciddi şekilde yurt dışı ziyaretler söz konusu. "15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN 93 BİN 327 PERSONEL ALDIK" Sadece yıl içinde 104 temasımız oldu, toplamı 163. Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz. Bizim yurt içindeki temsilciliklerimiz artmıştır. Şu anda 83 ateşeliğe ulaşmış bulunuyoruz. 15 Temmuz sonrası asil milletimiz ordusuna sahip çıkmıştır. O hain darbe girişiminin verdiği zararı ziyanı çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik. Şu ana kadar 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık. Bizim gücümüzde kuvvetimizde herhangi bir sıkıntı yok. Yüksek teknoloji-ileri teknoloji. İthal ederek değil üretmek suretiyle silahımızı, aracımızı, mühimmatı yapar hale gelmenin azmi içindeyiz. Bunun sonucunda varmak istediğimiz şey, ülkemizin güvenliğini sağlayacak şekilde etkin saygın bir ordunun oluşması.

Milli Savunma Bakanlığı olarak yaptığımız en önemli işlerden biri de teftiş ve denetimle, etkili bir şekilde gitmesi konusunda da arkadaşlarımız yoğun şekilde ürünlerin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kürtler kardeşimiz, şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bizim tek amacımız terörle mücadele. Planlama ve icra konusunda son derece hassas davranıyoruz. Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. 'GÖZ YUMMAYACAĞIZ' Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. EGE'DEKİ ADALARIN YUNANİSTAN TARAFINDAN SİLAHLANDIRILMASI VE TAHRİKLER Burada çok değişik bakış açıları var. NATO objektif derecede buraya yaklaşıyor fakat buna karşılık bizim Fransız meslektaşımızın açıklamalarının hukukla, akılla tutulur yanı yok. Diyalog diyor, diğer taraftan tatbikatlara başlayacağız diyor. Duygusallık bulaştırınca akıl, mantık gidiyor. Tatbikatlarla TSK'nın faaliyetlerini engellemek boş bir hayaldir. Bizim kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok. Diğer taraftan da bir damla suyumuzu dahi vermeyiz. Bunu anlamakta sıkıntıları var muhataplarımızın.

'KABADAYILIK DÖNEMİ GEÇTİ, BÖYLE BİR ŞANSINIZ YOK' Komşularımızın yaptıkları hareketler; 'Her şey benim'. Bu kadar bencil bir yaklaşım, kendine de zarar veriyor. Kabadayılık dönemi geçti, böyle bir şansınız yok. Mısır'la anlaşma yaptılar, Mısır da kaybetti. İsterseniz dünyayı arkanıza alın, haklıyız, hakkımızı alacağız. YUNANİSTAN'IN 12 MİL KARARI Karasuları Ege'de 6 mildir, fiziken mümkün değil. Yunanistan'ın karasuları iddiası akıl ve mantık dışı. Arnavutluk ve Yunanistan arasında, Ege ile ilgili değil. MEİS ADASI'NIN DURUMU Burası Türkiye'ye iki kilometre. Tamamı 10 kilometrekare alan. Yunanistan'a uzaklığı 582 kilometre. Böyle durumda olan adaya siz 40 bin kilometre kare MEB alanı, deniz yetki alanı veriyorsunuz. Nasıl bir şey bu böyle. Diğer taraftan bunun başka bir yönü de, bu konuda Yunan komşumuzu Fransızlar çok destekliyorlar. Peki, Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Adaları var. Fransızlar orada bu adaların sadece karasuları olur dediler. Aynı Fransa burada MEB burada normaldir diyor. Bizim akademisyenlerimizi buradan ben göreve davet ediyorum. Biz, herhangi bir şekilde Avrupa'ya, AB'ye, Fransa'ya sığınarak değil de, Türkler ve Yunanlar olarak görüşüp çalışmamız lazım.