Bakan Akar: Kadına şiddetin önüne geçilmesi eğitimle olacaktır

Haluk KARAASLAN ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği' protokolü imzaladı. Bakan Hulusi Akar, "İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" dedi.

'Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol' töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunu söyledi. Akar, binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduğunu ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri bulunduğunu belirterek, "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.