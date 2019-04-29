Bakan Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Vance'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kendisini ziyaret eden Vance ile görüştü.

