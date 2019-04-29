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Bakan Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Vance'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kendisini ziyaret eden Vance ile görüştü.

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Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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