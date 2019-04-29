Bakan Akar, Kanada Genelkurmay Başkanı Vance'i kabul etti

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Kanada Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Jonathan Vance'i kabul etti.\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Akar, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler ile kendisini ziyaret eden Vance ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER\u0130\u015fte yabanc\u0131lar\u0131n yeni g\u00f6zdesi! Duyan oraya ko\u015fuyor\u00a0(Havadan foto\u011fraflarla) Kad\u0131k\u00f6y sahili de turuncuya b\u00fcr\u00fcnd\u00fcAfyonkarahisar\u2019da teknoloji sergisi a\u00e7\u0131ld\u0131
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