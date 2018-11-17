HABER

Bakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 12:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada'da, ABD'li senatörlere, ABD'nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Bakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada'da, ABD'li senatörlere, ABD'nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada’da ilk olarak Çanakkale Anıtını ziyaret ettiği ve ardından forumun açılış oturumuna katıldığı belirtildi. Söz konusu faaliyet kapsamında, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüşen Bakan Akar, daha sonra ABD’li senatörlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, ABD’nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Akar ayrıca, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu bir kez daha vurguladı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştüBakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştüBakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştüBakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştü

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Uşak'ta AK Parti'den belediye başkanlığı için 22 başvuruUşak'ta AK Parti'den belediye başkanlığı için 22 başvuru
Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamazBahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.