Bakan Akar, Kanada'da ABD'li senatörlerle görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada'da, ABD'li senatörlere, ABD'nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak için gittiği Kanada’da ilk olarak Çanakkale Anıtını ziyaret ettiği ve ardından forumun açılış oturumuna katıldığı belirtildi. Söz konusu faaliyet kapsamında, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüşen Bakan Akar, daha sonra ABD’li senatörlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, ABD’nin terör örgütü YPG ile olan işbirliğinin kesilmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Akar ayrıca, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu bir kez daha vurguladı.

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