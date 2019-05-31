Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Kayseri'ye geldi. Akar, Küçükali Mahallesi'nde yaptırdığı, 13 Ekim 2018'de ibadete açılan Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, namaz sonrası Emin Özsoy (54) ve Zübeyde Daimo'nun (83) cenaze törenine katıldı. Cenazelerin ardından Akar ve Güler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

