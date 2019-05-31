Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

A400M UÇAĞINA BİNDİ  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

A400M UÇAĞINA BİNDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, A400M uçağı ile yapılan uçuşa katıldı. Akar ve komutanların kokpitteki yerlerini almalarının ardından uçuşla ilgili brifing verildi. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçak, uçuşun ardından yeniden komutanlığın pistine indi.
Törende konuşan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde, havada kendisine verilecek her türlü görevi yapmanın hazırlığı içinde. Eğitimli, seçkin personeli ile son derece yüksek teknolojiye dayalı silah, araç, gereç tüm ekipmanı ile ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü, devletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için gece gündüz demeden, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Türk Hava Kuvvetlerimizin 108'inci kuruluş yıl dönümünde bu etkinlikle bir kez daha gördük ki havacılarımızın kahramanlık ve fedakarlığı gerçekten TSK'nın görevini başarması için çok önemli. Bir kez daha 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri'mizi kutluyorum" dedi.

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