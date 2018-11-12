BAKAN AKAR: KAZADA DIŞ ETKEN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen ve 7 askerin şehit olduğu patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" dedi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamada yaramlanan 26 askerden 18'inin taburcu edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şemdinli'deki patlamada yaralanan askerlerin bir kısmının da tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Akar ve beraberindeki askeri heyet, patlamada yaralanan askerlerin yanısıra iç güvenlik harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti. Tek tek yaralılarla görüşen ve durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Akar, daha sonra ailelerle görüştü, kaza ile ilgili bilgi verdi.

Yaralıların sağlık durumlarının her geçen gün iyiye gittiğini belirten Akar, tedavi ile ilgili yoğun mesai harcayan hastane yetkililerine de teşekkür etti. Bakan Akar, "Kazanın ardından yaralıların bir kısmı buraya sevk edildi, diğerlerinin de şu anda Yüksekova'da, Van'da ve Hakkari'de tedavileri sürmektedir. Onların da büyük bölümünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini öğrendik" diye konuştu.