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  4. Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı Jaksylkov ile görüştü

Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı Jaksylkov ile görüştü

10.05.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov’u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldığı, iki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli yön çizdiği belirtildi; askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Hulusi Akar
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