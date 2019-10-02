Bakan Akar: Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ankara'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' gerçekleştirildi. Zirveye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile çok sayıda yabancı misafir katıldı.

'İHA ÜRETEN EVLATLARIMIZ VAR'

Törende konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin güvenliğini sağlama konusunda değişen tehdit parametrelerine rağmen çok farklı bir strateji ve eylem bütünlüğü içerisinde olduklarına dikkati çekti. Bu stratejinin çerçevesini zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili bakanların anlatmaya çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Ancak bana göre odaklanmamız gereken en önemli noktalardan biri son dönemde Türkiye'nin güvenlik adımlarını atarken paydaş sayısını artırması ve dışa bağımlılığını azaltmış olmasıdır. Eskiden terörle mücadelede sınır güvenliğini tesis etmede veya uyuşturucu ile mücadelede bunu sağlarken Türk Silahlı Kuvvetleri vardı, jandarma vardı, polis vardı, kolluk kuvvetleri vardı. Oysa bugün bu birimlerimizin yanı sıra birçok şirketimiz var. HAVELSAN, ROKETSAN ve ASELSAN'a kadar özel sektörde yazılım üreten firmalarımız var, İHA üreten evlatlarımız var" dedi.