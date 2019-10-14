HABER

Bakan Akar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hiçbir dini etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hiçbir dini etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi vermek üzere muhalefet partilerini ziyaret etti. İYİ Parti’nin ardından ikinci ziyaretini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştiren Bakan Akar, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Akar, görüşmenin güzel ve yapıcı geçtiğini kaydetti. Barış Pınarı Harekatı’nın Mehmetçiğin fedakarlığıyla başarıyla sürdüğünü söyleyen Akar, “Kontrol altında girilen yerlerdeki halkın Türkiye lehindeki destekleri bizim için ayrıca bir motivasyon konusu olmakta. Asil milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarının da desteği, Mehmetçiğin moralini yüksek bir seviyeye getirmiş bulunmakta. İnşallah bu harekatı kısa sürede tamamlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Bölgede el yapımı patlayıcılarla, mayınlarla, tuzaklarla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Akar, şöyle devam etti:
“Bunlar arasında oradaki evlatlarımızın herhangi bir şekilde güvenliğine zarar gelmeden dikkatli ve hassas bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Hiçbir dini, etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var ve bunlarla mücadele devam ediyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK’dan, YPG’den hiçbir farkı yok. Bunlara karşı da bizim yaptığımız yöntemler ve yollar aynı. Tel Abyad’daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda PKK’lıların ve YPG’lilerin buradaki terörist DEAŞ’lıları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşalttıklarını gördük. Gerekli yerlerle görüşmelerimizi yapıyoruz.”

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştüTBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştüErdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.