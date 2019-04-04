HABER

Bakan Akar, Kosova’da askeri törenle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya’nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geçti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya’nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.
Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ie bir araya gelmişti. Daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşen Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşmüştü. Akar son olarak Akar, ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelmişti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
6 kez üst üste belediye başkanı seçildi6 kez üst üste belediye başkanı seçildi
23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra başkan seçilerek oturdu23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra başkan seçilerek oturdu

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.