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Bakan Akar kritik NATO toplantısına katılıyor

14.03.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO ittifakı üyelerin savunma bakanları olağanüstü nitelikte bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı öğrenildi.

Bakan Akar kritik NATO toplantısına katılıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı alarma geçmiş durumda. NATO ittifakı da gelişmeleri değerlendirmek ve önlemler almak amacıyla olağanüstü bir toplantı düzenleme kararı aldı. Savunma bakanları arasında gerçekleşecek toplantıya Hulusi Akar'ın da katılacağı bilgisi geldi.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

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NATO TEYAKKUZDA

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırında kasımdan itibaren askeri yığınak yapmasıyla Batılı ülkelerle Moskova arasında gerginliğin artması ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle NATO son haftalarda çeşitli seviyelerde üst düzey toplantılar düzenlemişti.

NATO karargahında 16-17 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra 25 Şubat'ta NATO Liderler Zirvesi videokonferans yöntemiyle yapılmıştı.

Son olarak 4 Mart'ta NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki NATO karargahında toplanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Hulusi Akar
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