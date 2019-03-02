Bakan Akar: Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimiz

Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri şehit yakınlarının gözyaşlarının hesabını sordu, sormaya da devam etti. Bizim mücadelemiz teröristerle. Nasıl ki DEAŞ İslamiyet'in temsilcisi değilse, PKK ve YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Bizim hiçbir şekilde bir ulusla kavga etmemiz mümkün değildi. Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Masum halkla hiçbir zaman bir hesabımız olmamıştır ve olmayacaktır" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, Vali Süleyman Elban, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. Akar, ilk olarak Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Elban'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

'MEHMETÇİK GİRİLEMEZ DENİLEN YERLERE GİRDİ' Bakan Hulusi Akar, ardından orduevinde şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Bakan Akar, ailelerle bizzat ilgilenerek sıkıntılarını dinledi. Ardından yemeğe katılanlara seslenen Akar şunları söyledi: "Bölgemizde, çevremizde ciddi siyasi, askeri hareketlilik var. Birtakım oluşumlar, gerginlikler var. Hepimiz bunların farkındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de bunları devlet olarak, bunları yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Bütün bunların sonucunda ülkemize karşı yönelik bir terör tehdidi var içeride ve dışarıda. Bize düşen nerede olursa olsun asker- sivil birlik ve bütünlük içinde, omuz omuza elimizden gelenin en iyisini yapmak suretiyle, vatanımıza ve milletimize hizmete devam etmektir. TSK olarak bizler bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, karada, denizde, havada, büyük bir fedekârlık ve büyük bir kahramanlıkla Mehmetçik olarak hizmetimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 24 Temmuz 2015 tarihinde terörle mücadele harekâtı geniş çaplı bir şekilde başlatıldı. Bu harekât büyük bir şiddetle, yüksek tempoda, teröristlere dağları dar edecek şekilde devam etti. Büyük başarılar kazandı Mehmetçik buralarda. O güne kadar girilemez denilen yerlere girdi, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştı, bayrağımızı her yerde dalgalandırdı. Dağlarla Mehmetçik'le baş edemeyeceğini anlayan teröristler alçakça, haince, bizim kardeşlerimizi, oradaki masum insanlarımızı canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle, onlara hayatı zehir etmek pahasına, onlara her türlü cefayı işkenceyi yapmak suretiyle çukur operasyonları başladı. Bu çukur operasyonları çerçevesinde bu hainler, bu alçaklar, çok şükür Mehmetçik karşısında duramadılar, kazdıkları çukurlara hepinizin bildiği gibi gömüldüler."

Bunların hemen ardından Fırat Kalkanı Herakâtı'nın başlatıldığını söyleyen Bakan Hulusi Akar, "Fırat Kalkanı Herakâtı'nı unutmayın, hain darbe girişiminden sadece 15 gün sonra yapıldı. Mehmetçik bütün bu alçaklığa rağmen bir anda kendisini toparladı ve DEAŞ teröristlerine Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde orada araziyi dar etti. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı orada etkisiz hale getirdi. Bu faaliyetler sırasında gerçekten büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanını dahi yerde bırakmadılar. Şehit yakınlarının gözyaşlarının hesabını sordu, sormaya da devam etti. Bizim mücadelemiz teröristerle. Nasıl ki DEAŞ İslamiyet'in temsilcisi değilse, PKK ve YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. PKK, YPG teröristtir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Bizim hiçbir şekilde bir ulusla kavga etmemiz mümkün değildi. Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Masum halkla hiçbir zaman bir hesabımız olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.