Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Libya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Fethi Ba\u015fa\u011fa'y\u0131 bakanl\u0131kta d\u00fczenlenen askeri t\u00f6renle kar\u015f\u0131lad\u0131. Ba\u015fa\u011fa'n\u0131n \u015eeref Defteri'ni imzalamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan iki bakan ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara Kart\u0130nce'den \u00e7ok konu\u015fulacak Netflix payla\u015f\u0131m\u0131!\u0130\u015eKUR i\u015f ilanlar\u0131: 13 Temmuz \u0130\u015eKUR i\u015f ilanlar\u0131