HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!
İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanlarıİŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Yaralı halde 1 kilometre yürüdü

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

İlginizi Çekebilir

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
Bir parti daha kuruluyor! Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi

Yeni parti geliyor! Dilekçe verildi

Muharrem İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Bakan Akar, Katar'da Al Thani ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Devlet Bahçeli'nin 'Ayasofya' yüzüğü dikkat çekti!

Devlet Bahçeli'nin 'Ayasofya' yüzüğü dikkat çekti!

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti (Tuma Çelik kimdir, neden istifa etti?)

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.