Bakan Akar: “Libya’da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.”

Bakan Akar: \u201cLibya\u2019da ate\u015fkesin sona erdi\u011fine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamalar\u0131n sahada bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 yok. Ate\u015fkesin \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyemeyiz, \u00e7ok erken bir yorum olur.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!T\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz