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  4. Bakan Akar: “Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.”

Bakan Akar: “Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bakan Akar: “Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.”

Bakan Akar: “Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.”

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