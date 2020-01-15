Bakan Akar: “Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.”

Bakan Akar: \u201cLibya\u2019da bundan sonra Putin ve ekibinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 bekliyoruz, muhatab\u0131m\u0131z Ruslard\u0131r.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 6 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk deh\u015feti ya\u015fad\u0131! 15 k\u00f6pek sald\u0131rd\u0131, kafa derisi par\u00e7aland\u0131T\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz