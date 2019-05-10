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Bakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 23:25 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında gerçekleştirdiği denetlemelerin ardından, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ndaki askerler ile birlikte iftar yaptı.

Bakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında gerçekleştirdiği denetlemelerin ardından, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ndaki askerler ile birlikte iftar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'na giden Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı. İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.

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Bakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptıBakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptıBakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptıBakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptı

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