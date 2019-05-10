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Bakan Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında gerçekleştirdiği denetlemelerin ardından, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ndaki Mehmetçik ile iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında gerçekleştirdiği denetlemelerin ardından, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'ndaki Mehmetçik ile iftar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay'dan Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı. İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.

Görüntü dökümü:
- Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına gelişi
- Akar'ın Mehmetçik ile selamlaşması
- Yemek duasının okunması
- Genel ve detay

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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