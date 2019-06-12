Bakan Akar: Mektuba gerekli cevabı hazırlıyoruz

Akar, ABD’yi işaret ederek, “Bizlere olan taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin olarak, "üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" belirterek, "gerekli cevabı hazırlıyoruz" dedi.

Bakan Akar, 7'inci Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın Gebele kentinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, "Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin" öneminin ifade edildiğini belirtti. Akar ancak mektubun "Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" gördüklerine dikkat çekerek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve "Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Haziran ayı sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceklerini, ayrıca yarın da bir telefon görüşmesi yapacaklarını kaydetti.