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Bakan Akar: Mücadelemiz PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.  Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yaptı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.

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