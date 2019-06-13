HABER

Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak istiyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi hakkında TBMM'de muhalefet partilerine bilgi verdi. Bakan Akar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte önce CHP grubunu ziyaret etti. Bakan Akar, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Bakan Akar, kanun teklifiyle ilgili bilgiler verdi, CHP'nin taleplerini dinledi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli çalışmalar yapılıyor, gerekenler yapılıyor, herhangi bir sorun yok" dedi.
'KAYGILARIMIZI AKTARDIK'
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise görüşmenin karşılıklı anlayış içinde gerçekleştiğini, CHP'nin önerilerini aktardıklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Kapalı kapılar ardında milletten gizlenmiş bir şey yok. İçeride, daha önce sizinle paylaştığımız kaygıları aktardık. Bunlar; askerlik sürenin kısaltılmasının güvenlik açısından zafiyeti var mıdır? Görüşme karşılıklı anlayış içinde geçmiştir. Önümüzdeki hafta askerlik yasası görüşmeleri devam edecek. Tatmin edici cevap aldığımız maddeler kadar, 'görüşelim' dedikleri maddeler de var. Onları da adım adım göreceğiz" dedi.
'MEKTUBA CEVAP VERİLMESİNİ İSTEDİK'
Engin Özkoç, Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna karşı Türkiye'nin cevap vermesini istediklerini söylediğini bildirerek "ABD'den gelen yüreğimizi sızlatan mektuba cevap verilmesini istedik, Türkiye'nin onurunu koruyan şekilde. Mektubun içeriğiyle ilgili bazı şeyleri görüştük. Kendileri en kısa zamanda Türkiye'nin itibarına uygun yanıt verileceğini söyledi" diye konuştu.
MHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET
Bakan Akar, CHP'den sonra MHP grubunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise, söz konusu kanun teklifini MHP olarak desteklediklerini ve her türlü katkıyı vereceklerini aktardı.
Bakan Akar ve beraberindeki heyet ardından İYİ Parti grubunu ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruzBakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruzBakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruzBakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret ettiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Transferde mutlu son! 3 yıllığına F.Bahçe'de

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.