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Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ ZİYARETİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile tamamladı.

İYİ PARTİ ZİYARETİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile tamamladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile görüşmesi ardından açıklama yapan Bakan Akar, "Bugün gruplarımız, partilerimiz ile yeni askerlik yasası ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bazı sorular oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışma planlandığı gibi devam eriyor. Önümüzdeki günlerde Meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.
'TASİYELERİMİZİN YERİNE GETİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Bakan Akar'ın kanun teklifi ile ilgili bilgi verdiğini aktararak, "Bu yasa ile ilgili bizim tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Genel Başkanımızın da olacağı bir toplantı yapacağız. Orada da önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Salı günü Genel Kurul'da önerilerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini göreceğiz. Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak, tavsiyelerimizin önemli bir kısmının yerine getirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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