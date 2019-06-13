HABER

Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:54 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ ZİYARETİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile tamamladı.

İYİ PARTİ ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile tamamladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile görüşmesi ardından açıklama yapan Bakan Akar, "Bugün gruplarımız, partilerimiz ile yeni askerlik yasası ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bazı sorular oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışma planlandığı gibi devam eriyor. Önümüzdeki günlerde Meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.

'TASİYELERİMİZİN YERİNE GETİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Bakan Akar'ın kanun teklifi ile ilgili bilgi verdiğini aktararak, "Bu yasa ile ilgili bizim tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Genel Başkanımızın da olacağı bir toplantı yapacağız. Orada da önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Salı günü Genel Kurul'da önerilerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini göreceğiz. Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak, tavsiyelerimizin önemli bir kısmının yerine getirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını hakkında yeni açıklama

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını hakkında yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.