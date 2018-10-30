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Bakan Akar: Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'de eğitim sürecinin tamamlandığını, bugün yarın da ABD ile müşterek devriyenin başlayacağını söyleyerek, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, Fırat'ın doğusu olacak" dedi.

Bakan Akar: Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu olacak

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'de eğitim sürecinin tamamlandığını, bugün yarın da ABD ile müşterek devriyenin başlayacağını söyleyerek, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, Fırat'ın doğusu olacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisi'nin 38. toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, 15 Temmuz'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığını söyleyerek, "Bu gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için çok büyük bir onur ve övünç kaynağıdır. Böyle bir hain darbe girişiminden sonra Fırat Kalkan'ı harekatını yakından takip ettiğimiz gibi 3 bin civarında DEAŞ'lı terörist eksisiz hale getirildi. Bunlar çok radikal gruplardı. Sözde karargahı Rakka'da son 50-60 kişilik grubun da artık herhangi bir ümidi kalmadı. Orayı boşaltın çekilin talimatı gelmesine rağmen bu hainler çekilme emrini reddettiler. Kendilerine göre terör ile mücadeleye devam ettiler. Sonra topraklara gömüldüler" dedi.
'MÜNBİÇ'TE DAHA ÖNCE VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ'
Münbiç'te de daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu: "Münbiç ile ilgili bir problemimiz var. Münbiç de bir takım ciddi sıkıntılarımız var. Bunun üzerine bir yol haritası yapıldı. Bu metin doğrultusunda Ekim ayına kadar daha sonra bir eğitim süreci geçti. Eğitim süreci tamamlandı, bugün yarın da müşterek devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç'in yönetimine hakim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak. Münbiç'den sonraki çalışma alanımız da Münbiç'in doğusu olacak" diye konuştu.
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Bakan Akar: Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu olacakBakan Akar: Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız Fırat'ın doğusu olacak

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