Bakan Akar: Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz" dedi. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı'nda görev teslimi gerçekleştirdi, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Türkiye'nin güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bunun için ne yapılması gerekiyorsa 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getireceğiz" dedi.

'KARARLILIĞIMIZ GAYET AÇIK'

Güvenli bölge çalışmalarına değinen Bakan Akar, "Başlangıçtaki görüşmelere 'Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez' diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son ağustostaki görüşmelerde belli bir program dâhilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç’i de Rakka’yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık" diye konuştu. '8 EYLÜL'DE BAŞLAMASINI PLANLADIK'

Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."