Bakan Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşme öncesi Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz."

'CUMHURBAŞKANI'MIZ TRUMP İLE GÖRÜŞECEK'

Türkiye ve ABD'nin uzun süreli ortak değerleri, çıkarları ve sorumluluklarının olduğunu belirten Bakan Akar, "Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Ruanda ile Türkiye arasında askeri ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin daha da artacağına inandıklarını belirterek, "Bir taraftan eğitim, iş birliği programları, tatbikatlar varken diğer taraftan da önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda da ortak çalışmalarımız olabilir. Bu konularda Ruandalı dostlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nyamvumba ise gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

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