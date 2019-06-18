HABER

Bakan Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşme öncesi Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz."

'CUMHURBAŞKANI'MIZ TRUMP İLE GÖRÜŞECEK'
Türkiye ve ABD'nin uzun süreli ortak değerleri, çıkarları ve sorumluluklarının olduğunu belirten Bakan Akar, "Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Bakan Akar, Ruanda ile Türkiye arasında askeri ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin daha da artacağına inandıklarını belirterek, "Bir taraftan eğitim, iş birliği programları, tatbikatlar varken diğer taraftan da önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda da ortak çalışmalarımız olabilir. Bu konularda Ruandalı dostlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nyamvumba ise gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdüSivas’ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
Edirne'de özel okula haciz geldiEdirne'de özel okula haciz geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.