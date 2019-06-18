Bakan Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşme öncesi Bakan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürüce herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz."