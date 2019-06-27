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Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de Orta Menzilli Nükleer Silahlar (INF) konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brüksel’de Orta Menzilli Nükleer Silahlar (INF) konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu’na katıldı. Akar, birçok ülkenin savunma bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gün boyu birçok ülkenin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Orta Menzilli Nükleer Silahlar (INF) konulu Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu’na katılan Akar, oturum sırasında diğer ülkelerin savunma bakanları ile de ayaküstü sohbet etti.

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

Bakan Akar NATO INF Oturumu’na katıldı

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