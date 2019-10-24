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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda “harekat ve misyonlar” konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonunda çekilen aile fotoğrafına katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda “harekat ve misyonlar” konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu öncesinde bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. Bakan Akar Salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de kısa süre sohbet etti. NATO Savunma Bakanları’nın “harekat ve misyonlar” konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumu sonrasında ise Bakan Akar’ın da katıldığı Aile Fotoğrafı çektirildi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

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