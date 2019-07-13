Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddette devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' kapsamında Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ'nün hain mensuplarının 15 Temmuz'da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) demokrasiye karşı ülke tarihinde görülmemiş bir ihanete kalkıştığını ifade etti.

'DİRİLİŞ DESTANI OLARAK TARİHE GEÇTİ'

Bakan Akar, "Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak aşan asil millet, 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut oldu. Demokratik değerler uğruna iman dolu göğüslerini siper eden milletin TSK, jandarma ve emniyet güçleri vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattı. Tıpkı Çanakkale'de ve Millî mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, Millî ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Asil milletimiz 15 Temmuz'da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, Millî iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."