Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddette devam edecek

'FETÖ TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ'

Bakan Akar, TSK'nın FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Terörle mücadele harekâtları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte TSK personeli; bu asil milletin gerçek vatansever evlatları, karada, denizde ve havada, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü gayretle çalıştı, kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirdi. TSK’da en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakârlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakârlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir."

Bakan Akar, 15 Temmuz sonrası yüzde 70'lere varan yerli ve millî savunma sanayinin ürettiği MİLGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlı, silahsız İHA'lar, fırtına obüsleri ve optik sistemler başta olmak üzere envantere giren modern harp silahı ve araçlarının TSK'nın karada, denizde ve havada etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığını kaydetti.