Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, Türkiye'nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu ifade edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

