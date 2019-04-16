Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK eşittir YPG. Ne isim kullanırlarsa kullansınlar bunlar aynı. Bunu gösteren birçok kanıt var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansının açılış oturumunda konuşma yaptı. Dün gerçekleştirilen oturumda yaptığı konuşmasında, Türkiye ile ABD arasında ortak değer ve menfaatlere dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir ortaklık söz konusu olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "İlişkilerimizdeki iniş-çıkışlara ve bazen de keskin fikir ayrılıklarına rağmen geçmişte birçok zorluğun üstesinden geldiğimizi unutmayalım" şeklinde konuştu. Bakan Akar, özellikle de Suriye’deki gelişmelerde ikili iş birliği ve koordinasyonun daha da artırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında düzenli bir diyalog olduğunu hatırlatan bakan Akar, "Türkiye’nin, şu anda iyi niyetle ve karşılıklı anlayışla ikili ilişkilerde söz konusu olan sorunların üstesinde gelmek için elinden geleni yaptığı konusunda, buradan açık bir şekilde sizi temin edebilirim. Müttefikimiz olan ABD’den de aynı hususu görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye, bölgesinin kaderidir diyoruz"

Bakan Akar, "Coğrafya, bir ulusun kaderidir derler. Biz ise Türkiye, bölgesinin kaderidir diyoruz. ABD’nin bunu anlamasını ve küresel sorunlarla ilgilenirken, Türkiye’yi bölgesel ana ortağı olarak öncelemesi gerekir" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumunu anlamak için Türkiye’yi çevreleyen sınamalara iyi bakılması gerektiğini belirten Bakan Akar, "Bölgemizdeki başarısız devletlerden kaynaklı güç boşluğu, ulusal güvenliğimizin birçok terör örgütü tarafından tehdit edilmesine yol açtı" değerlendirmesinde bulundu. "8 bin DEAŞ mensubun etkisiz hale getirildi"

Türkiye’nin bölgedeki politikasının, terör örgütlerine karşı mücadele, sivillere insani yardım ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak üzerine kurulu olduğunu anlatan Bakan Akar, "Türkiye aynı anda PKK ki bu YPG ile aynı, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ), DEAŞ ve El Kaide’nin türevleri gibi birçok terör örgütü ile mücadele etmektedir. Bunlar ülkemiz, bölgemiz ve dünya için tehdittir" dedi.

TSK’nin 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı ve 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’nı icra ettiğini hatırlatan Bakan Akar, bu kapsamda 3 bini en radikallerinden olmak üzere 8 bin DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Akar, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesini Suriye ile sınırlı tutmadığını belirterek Irak’ta da 700 DEAŞ teröristinin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğine dikkati çekti.

Irak ve Suriye’deki PKK unsurlarının, Türkiye’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Akar, "PKK eşittir YPG. Ne isim kullanırlarsa kullansınlar bunlar aynı. Bunu gösteren birçok kanıt var. CIA dahil önemli ABD kurumlarının bunu bu şekilde tanıdığını hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. ABD’nin Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı mücadelesine destek vermesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ana unsuru olması gerektiğine işaret eden Akar, "Maalesef ki ABD, Suriye’de kalan DEAŞ kalıntılarına göre oldukça orantısız bir şekilde, YPG’ye büyük miktarda silah, mühimmat ve ağır askeri donanım sağlıyor. Hiçbir kısa süreli taktiksel değerlendirme bu politikayı haklı çıkaramaz" ifadesini kullandı.

"Terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil edemez"

Suriye’deki muhtemel güvenli bölgeye ilişkin ise ABD’nin Türkiye’nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini belirten Bakan Akar, iki ülke yetkililerinin bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele adı altında bir terör örgütü ile iş birliği yapmanın yanlış ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Bakan Akar, "Şunun da altını çizmek istiyorum; YPG/PKK ile Kürtleri eş tutmak oldukça yanıltıcı ve yanlıştır. Tıpkı DEAŞ’ın Müslümanları temsil etmediği gibi bir terör örgütü de Kürt kardeşlerimizi temsil edemez" şeklinde konuştu. "FETÖ’nün ABD tarafından da milli bir güvenlik tehdidi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz"

İkili ilişkilerde bir diğer hassas konunun FETÖ olduğunu ifade eden Bakan Akar, "ABD’nin bu terörist gruba karşı kalıcı tedbirler aldığını görmek istiyoruz. ABD’nin, bu örgütün lider kadrosu ve elebaşı dahil haklarındaki iade etme taleplerimize yanıt vermelerini bekliyoruz. Bu terör örgütünden kaynaklanan güvenlik tehdidini anlamak için 15 Temmuz hain darbe girişimine bakmak yeterli olacaktır. Maalesef bu darbe girişimin lideri olan Fethullah Gülen, bu girişimin herhangi bir sonucuyla karşılaşmadan Pensilvanya’daki evinde yaşamaya devam etmektedir. Bu terörist grup, ABD’de serbestçe hareket etmeyi ve ticaret yapmayı sürdürmektedir. Gülen’in sadece ABD’deki okullarından yıllık geliri 800 milyon dolardır. FETÖ üyeleri, ayrıca ABD’de yolsuzluk, zimmete para geçirme, para aklama, vergi kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlerde de bulunmaktadır. Bütün bu yasa dışı faaliyetlerinin bir sonucu olarak, FETÖ’nün ABD tarafından da milli bir güvenlik tehdidi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, ayrıca, 1915 olaylarına ilişkin politikacıların kısa dönemli kazanımlar için uzun dönemli stratejik ilişkileri riske atmaması gerektiğini ifade etti. Bu konunun doğru olmayan bilgilerle ele alındığını gözlemlendiğini belirten Bakan Akar, "Konu hakkında General James Guthrie Harbord’un yazmış olduğu rapora bakılması gerekir. Kendisi 1915 yılında, Başkan Wilson tarafından bir rapor yazmak üzere görevlendirilmiştir. General Harbord’un 40 kişilik takımı ve İstanbul’dan Erivan’a kadar süren 58 günlük yolculuğu sonunda yazdığı rapor Ermeni iddialarını desteklememektedir. Söz konusu rapor, Washington’daki Milli Arşivler ve Kayıtlar İdaresinde erişilebilir durumdadır" şeklinde konuştu.