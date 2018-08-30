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Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü - Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefon görüşmesi

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