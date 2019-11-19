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Bakan Akar: Ruslarla devriye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla devriye, yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor.

Bakan Akar: Ruslarla devriye devam ediyor

Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla devriye, yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında yine birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmeler suretiyle çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el Arab ilçesinde, Türk askeri ile ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına terör yandaşları tarafından, molotof kokteyli ile saldırılmasına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, devriyelerin devam ettiğini belirterek, "Ruslarla devriye, yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında yine bir takım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmeler suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri anında arkadaşlarımız yerinde alıyorlar. İlave ihtiyaç olan tedbirleri de Ruslarla görüşmeler suretinde çözmeye çalışıyoruz. Bunları hepsi çözülecek" dedi.

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