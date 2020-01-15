Bakan Akar: ”Rusya’dan S-400’Ü aldık, kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek olayı Nisan-Mayıs ayında gerçekleşecek."

Bakan Akar: \u201dRusya\u2019dan S-400\u2019\u00dc ald\u0131k, kurulum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. Tam yetenek olay\u0131 Nisan-May\u0131s ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130stanbul i\u00e7in korkutan s\u00f6zler: Daha da artacakT\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz