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Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir alımdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir alımdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır" dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan ve bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Bakan Akar, toplantının ilk günü ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile de görüştü. Esper ile görüşmesi, S-400 ve F-35’lerin tedariğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, “S-400 tedariğine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin, ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 programının yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 programına ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve ABD ilişkilerini değerlendiren Bakan Akar, "Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımızı umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır" şeklinde konuştu.
F-35’lerin ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşıdığını anlatan Bakan Akar, "F-35 uçağı ve programının güvenliği stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar:

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