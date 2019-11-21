Bakan Akar: “S-400’lerin birinci filo iki bataryası Türkiye’ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.”
Bakan Akar: “S-400’lerin birinci filo iki bataryası Türkiye’ye intikal etmiş bulunuyor.
Bakan Akar: “S-400’lerin birinci filo iki bataryası Türkiye’ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.”