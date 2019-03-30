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Bakan Akar, Şanlıurfa’da Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa’da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa’da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve kuvvet komutanları burada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na ilişkin de konuşan Akar,"Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu devam edecek" şeklinde konuştu.

Suriye’nin Menbiç kentinde de müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmesini beklediklerini anlatan Bakan Akar, şöyle dedi:

"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."

TSK’nın tek hedefinin teröristler olduğunu Kürtler ile kardeş olunduğun mesajını veren Hulusi Akar, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım" dedi.

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını da ifade eden Akar, "Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz. Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege’de, Doğu Akdeniz’de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" diye konuştu.

Suriye’nin İdlib kentinde de Soçi mutabakatı ile olası bir felaketin önlendiğini hatırlatan Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

ANKARA, (DHA)

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