Bakan Akar, Şanlıurfa’da Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve kuvvet komutanları burada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa’da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı.

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na ilişkin de konuşan Akar,"Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu devam edecek" şeklinde konuştu.

Suriye’nin Menbiç kentinde de müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmesini beklediklerini anlatan Bakan Akar, şöyle dedi:

"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."