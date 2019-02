Bakan Akar: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik yüzde 70'lere çıktı

'YERLİLİK VE MİLLİLİK OLMAZSA OLMAZ' 'Millileşme' temalı programda konuşan Bakan Akar, yerlilik ve milliliğin savunma sanayindeki önemine dikkat çekti. Bakan Akar, "Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmazı teşkil ediyor. Bu nedenle temanın da 'Millileşme' olarak seçilmesi, bu faaliyetin önemli bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz bu millileşme konusu Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğinin, caydırıcılığının, saygınlığının artması, ülkemizin, gelecek nesillerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, ekonomimizin ve savunma sanayimizin uluslararası alanda üst sıralara çıkması için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan, kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemizde savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratte gelişmesini engellemiştir. Yaşadığımız tecrübeler şunu açıkça göstermiştir ki, kendi kayığınızı kendiniz çekmiyorsanız bir yere gidemiyorsunuz" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ VE HAVACILIK CİROSU 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Savunma sanayi alanında yapılan ihracat ve gelişmelere de değinen Bakan Hulusi Akar, şunları dedi: "Bugün Pakistan ile 'Milgem', Katar'la 'Fırtına', Ukrayna ile 'İnsansız Hava Aracı' ihraç sözleşmelerini imzalar duruma geldik. 'Atak' helikopterlerimize dünyanın her yerinden ilgi gösterilmektedir. 'Hürkuş' temel eğitim uçağı Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebeği olmuştur. Sınırlarımızı yerli ve milli harp araç ve gereçleri drone savarlarımızla korumaktayız. İlk uçuşunu gerçekleştiren 'Gökbey'in seri üretim süreci yakında başlayacak. Dünyada ilk 100 listesine giren Türk firmaların sayısı her geçen gün artmakta ve savunma sanayi cirosunun her bir önceki yıla göre artış göstermesi, 2023 hedeflerimize doğru adım adım ilerlediğimizin de en açık göstergesidir, kanıtıdır. 2018 yılında savunma sanayi ve havacılık cirosu 7 milyar dolara ulaşmış, ihracat ise ilk kez 2 milyar dolar sınırını açarak 2,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu başarılara rağmen katedeceğimiz çok mesafe olduğunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin küresel güç olma vizyonu çerçevesinde kamu, vakıf ve özel sektörümüzün iş birliği içinde olması ülkemizi hedeflerine daha da yaklaştıracaktır."

Bakan Akar, tüm firmaları, Milli Savunma Bakanlığı'nın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet etti.