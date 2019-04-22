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Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Hakkari’de şehit olan askerin Çubuk’taki cenaze törenine katıldı.Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte terör operasyonunda şehit olan Yener Kırıkcı’nın Çubuk’taki cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, Hakkari’de şehit olan askerin Çubuk’taki cenaze törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte terör operasyonunda şehit olan Yener Kırıkcı’nın Çubuk’taki cenaze törenine katıldı. Bakan Akar ve komutanlar cenaze namazının ardından şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında telefonla acılı aileyi arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Aileye başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, şehidin babası Mustafa Kırıkçı ile görüştü.
Şehidin ailesine büyük bir miras bıraktığını belirten Bakan Akar "Yiğitçe, kahramanca mücadele ederek o hainlerin üs bölgemize girmesine mani oldu. Bu konuda onlara şükran borcumuzu ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Şehitlerle ne kadar övünülse az olacağını belirten Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz, yaz kış demeden mücadelesini sürdürüyor ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Biz millet olarak askeri ve siviliyle omuz omuza inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu terör belasının üzerine gideceğiz ve aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların önünde arkasında sağında solunda, yanında kim olursa olsun bunların gücü bizi durdurmaya yetmeyecek" diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesinin sadece teröristlerle olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Kürt kardeşlerimizle yüzyıllardan beri birlikteyiz, ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz bunu herkes böyle bilsin. Bizim işimiz terörle mücadele etmek" şeklinde konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehidi ve gazisiyle birlikte büyük bir aile olduğunu belirten Bakan Akar, şehit aileleriyle sürekli bir arada olacaklarını, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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