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Bakan Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 08:39 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

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