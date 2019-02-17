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Bakan Akar: “Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Ulusal Güvenlik Konferansı’nda katıldığı Suriye konulu panelde, “Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir” dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün sona erecek olan 55.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Ulusal Güvenlik Konferansı’nda katıldığı Suriye konulu panelde, “Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün sona erecek olan 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu oturuma katıldı. Akar oturumda yaptığı açıklamada, “Suriye konusunda bizim için önemli olan halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğidir” dedi. Akar, Türkiye’nin asıl kaygısının 440 kilometrelik sınırının ve halkının güvenliğini korumak olduğunu, bu kaygının ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesinden önce de aynı olduğunu söyledi. Bakan Akar, "Hürkiye sınırında terörist istemiyoruz. Adı ne olursa olsun teröristlerle mücadele devam ederek sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Akar, Türkiye’deki mültecilerin bir kısmının terörden temizlenen bölgelere geri döndüğünü sözlerine ekledi.

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