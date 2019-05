Bakan Akar, Suriye sınır hattında (2)

'İDLİB'İN GÜNEYİNE YÖNELİK ARTAN SALDIRILAR 6 MAYIS'TAN İTİBAREN KARA HAREKATINA DÖNÜŞTÜ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hatay Serinyol’da bulunan 2’nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri’ni ziyaret ederek inceleme ve denetlemede bulundu. Bakan Akar, denetlemelerin ardından Serinyol’da düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de yer aldığı toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından konuşan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

'İNSANİ SORUNLAR HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'

Suriye’de rejim güçlerinin Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalıştığını gözlemlediklerini aktaran Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

'RUSYA FEDERASYONU'NDAN DA ETKİN VE KARARLI TEDBİRLER BEKLİYORUZ'

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir" diye konuştu.

