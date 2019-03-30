Bakan Akar, Suriye sınırında İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlırfa’da Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Akar, ilk olarak 20. Zırhlı Tuğay Komutanlığını ziyaret etti. Bir süre burada denetlemede bulunan Akar, Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını da yaptı. İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin çalışmalara ilişkin yetkililerden brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli görevlerin düştüğünü belirtti.

Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, "Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na ilişkin bilgiler paylaşan Akar, "Bugün sabah 4’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Münbiç’teki terör hedeflerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse.Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım" dedi.