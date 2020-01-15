Bakan Akar: “Suriye’de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var.”

Bakan Akar: \u201cSuriye\u2019de rejimin sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ediyor, Ruslarla g\u00fcvenli alan, b\u00f6lge olu\u015fturulmas\u0131 ve halk\u0131n orada k\u0131\u015f d\u00f6nemini ge\u00e7irmesi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmemiz var.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u015eantajlara dayanamad\u0131! \u00dcnl\u00fc isimden bomba itirafT\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz