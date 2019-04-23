HABER

Bakan Akar: Tek amacımız Kılıçdaroğlu'nun evden sağ salim ayrılmasını sağlamak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, "Bizim oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kalmakta olduğu evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükûneti sağlamak, halkı teskin etmek, dağıtmak.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, "Bizim oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kalmakta olduğu evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükûneti sağlamak, halkı teskin etmek, dağıtmak. Tek amacımız bu. Başka ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan özel oturumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili soru üzerine, o gün yaşananları anlatarak, şunları söyledi:
"Cenaze namazı kılındıktan sonra şehidimizin naaşı top arabasına konuldu. Korteji biz takip ederken yan taraftan birtakım tepkiler vardı. Bu tepkiler üzerine o bölgeye yaklaşarak oradaki öfkeli, acılı, bölgenin insanlarına sükûnet, sabır telkin ettik. Onları teskin ettiğimiz sırada daha da kalabalık artınca etrafımızdakiler ilerleme imkanının olmadığını belirttiler. Bunun üzerine orada beklemeye başladık. Beklerken arkadaşlara, bizim arkamızda olduğunu düşündüğüm 'Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına da haber verin burada bekleyelim' diye söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilerlediği yönünde bana bilgi verdiler. Telefonlar tam olarak çalışmadığı için bazı arkadaşlarımızı göndererek neler olduğu konusunda bilgi almaya çalıştık"
'BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR Mİ'
Kılıçdaroğlu'nun bekletildiği evin etrafında çok sayıda insanın bulunduğunu hatırlatan Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Etrafımızda üzüntülü o köyün, Çubuk'un insanları vardı. Bu insanlar sürekli, 'Paşam terörü bitirin', 'Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayın' diye bağırıyordu. Biz de onlara sükûnet tavsiye eden birtakım ifadelerle onları teskin etmeye çalışarak ilerledik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu eve vardığımızda binanın yakın çevresindeki insanların uzaklaştırıldığını gördük. Fakat çevrede yaşlı genç, kadın erkek yüzlerce insan etrafı çevirmişlerdi. Bunun üzerine orada konuşmamızın uygun olacağını bize ifade ettiler. Megafondan, altını çizerek söylüyorum, etrafta birikmiş olan Çubuk halkına ithafen 'arkadaşlarım', 'kardeşlerim' benzeri hitapla, 'Söylemleriniz, talepleriniz, mesajlarınızı aldık, şehidimizin hatırasına saygılı olarak, şehidimizin evine gidiyoruz, oraya gelin' şeklinde benzeri ifadeler kullandık. Bunlar terörist değil, tamamının saldırgan olması mümkün değil, bunlar köyün halkı, Çubuklular. 'Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın, terörü bitirin' ifadeleridir. Biz de buna karşı 'Evet, tamam, mesajınızı aldık, çalışmalarımızı, dağda, tepede mücadelemizi sürdürüyoruz' dedik. Başta türlü yorumları yapanları insafa, aklıselime, empati yapmaya, sağduyulu, vicdanlı olmaya davet ediyorum. Burada bu kadar zorlama, akıl dışı bir yorum yapmak gerçekten akıllara zarar. O durum ve koşulları iyi değerlendirip, onlara bakmak lazım. Bizim oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kalmakta olduğu evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, güvenliği, sükûneti sağlamak, halkı teskin etmek, dağıtmak. Çünkü bir acı var. Oradaki şehit ailesinin ikinci şehidi bu kahraman silah arkadaşımız. Elektrikli bir hava var. Onu gidermeye çalışıyoruz. Tek amacımız bu. Başka bizim ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi."
'NİYETİM AÇIKTI, BUNU ZORLAMAK AHLAKİ BİR SORUN'
Hulusi Akar, saldırının ayrıntılı bir şekilde incelendiğini bildirerek, "Yargı mutlaka gerekeni yapacaktır. Dolayısıyla bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Niyetim ve maksadım çok açıktı. Bunu zorlamak en hafif tabiri ile ahlaki bir sorun. Buradan bir şeyi beklemeyi, devşirmeye çalışmayı şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar geçmiş olsun diyorum, olayı şiddetle kınıyorum, yargının da bu kişilere gereğini yapacağını inanıyorum. Diğer taraftan olaydan bütün Çubuk halkının da sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtiyorum" diye konuştu.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklamaYSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
TBMM Genel Kurulu, 'özel gündem' ile toplandıTBMM Genel Kurulu, 'özel gündem' ile toplandı

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den İstanbul ile ilgili ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesine gitmeden önce aileyle ve muhtarla görüşüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.